Ali Ekber Ertürk’e veda

Yakalandığı amansız hastalığa yenilen SÖZCÜ Muhabiri Ali Ekber Ertürk son yolculuğuna uğurlanıyor. Ertürk için ilk tören SÖZCÜ Ankara Bürosu'nun önünde yapıldı.

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SÖZCÜ Ankara Büro muhabiri Ali Ekber Ertürk yakalandığı amansız hastalık sonucu dün hayatını kaybetti. Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan meslektaşımız için ilk tören 7 yıldır görev yaptığı SÖZCÜ Ankara Bürosu’nun önünde yapıldı.

Törende taziyeleri eşi Hanife Ertürk, çocukları Aren (7) ve Hezal (8) ile yakınları kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ertürk Ailesi’ne ve SÖZCÜ çalışanlarına başsağlığı diledi,

İki çocuk babası 54 yaşındaki Ali Ekber Ertürk için ikinci tören Mamak’taki Tuzluçayır Cemevi’nde düzenlenecek. Ertürk, bugün Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.

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