Alkol imalathanesine baskın
Jandarma ekipleri Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde baskın yaptığı alkol imalathanesinde 5 bin 700 litre saf alkol ele geçirdi.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışma kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde bir alkol imalathanesi ortaya çıkardı. İşyerine yapılan baskında 30 varil içerisinde bulunan fermantasyonu tamamlamış 5 bin 700 litre alkol ele geçirildi.
Baskında ayrıca 105 litre rakı, saf alkol üretmek için kurulmuş damıtma düzeneği, alkol ölçüm kitleri ile alkolmetre cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularından sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.