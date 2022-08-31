Alkollü sürücü, polisin üstüne yasaklı köpeğini saldırttı

Denizli’de polis ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüyü kırmızı ışıkta yakaladı. Ehliyeti istenen sürücü, polis memurunun üzerine araçta bulunan yasaklı Dogo Argentino cinsi köpeğini saldırttı. Polisin kolunu kapan köpek uzun süre bırakmadı. Diğer polislerin ve çevredekilerin devreye girmesiyle polis köpeğin elinden kurtarıldı.

Selami AYDIN

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Olay bugün öğle saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde meydana geldi. Polis bir ihbar üzerine aracı 2. Ticari Yol üzerinde durdurmak istedi. Araç sürücüsü Arda T. (41) polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Daha sonra araç Bayramyeri'nde trafik ışıklarında durduruldu. Ehliyeti istenen sürücü bir süre trafik polisine direndi.

Polis memuru Selim Öztürk ehliyeti almak üzere aracın içine elini uzattığı sırada iddiaya göre sahibinin talimatıyla saldıran Dogo Argentino cinsi yasaklı köpek sağ kolunu kaptı

‘ELİNDEN ZOR ALDILAR'



Öztürk'ün çabaları köpekten kurtulmaya yetmedi. Diğer eliyle köpeğin kafasına vurarak kurtulmak isteyen Öztürk ne kadar çabaladıysa da başarılı olamadı.

Bu sırada köpeğin sahibi Arda T. duruma müdahale etmedi. Bölgedeki diğer polislerin ve vatandaşların çabaları ile yaklaşık 10 dakika süren mücadeleden sonra polis memuru kolunu köpekten kurtarmayı başardı.

Kolunda derin diş izleri bulunan polis memuruna daha sonra götürüldüğü hastanede dikiş atıldı.

‘ÜÇ İĞNE ZOR SAKİNLEŞTİRDİ'



Olay yerine daha sonra hayvan barınağı görevlileri çağrıldı. Araç içinde sürekli havlayan köpeği sakinleştirmek de kolay olmadı.

Görevliler araç camını aralayarak uyuşturucu iğne ile müdahale etti. Bir süre uyuşturucunun etkisini göstermesini bekleyen görevliler sonuç alamayınca iki iğne daha yapmak zorunda kaldı. Sakinleşen hayvan büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

‘EHLİYETİNE 2034 YILINA KADAR EL KONULDU'

Diğer yandan araç sürücüsü Arda T.'nin yanındaki bir kadınla alkol aldığı ve bu halde trafiğe çıktığı, durumdan rahatsız olan vatandaşların polise ihbarda bulundukları öğrenildi.

Araç sürücüsü yapılan kontrolünde 2,86 promil alkollü çıktı. Polis olay sonrasında sürücünün ehliyetine 2034 yılına kadar el koydu.

Kullandığı araç ise çekici ile otoparka çekildi. Sürücü hakkında ayrıca ‘görevli memura mukavemet' suçuyla işlem yapıldı, köpeğe el konuldu.

‘ARAÇTA ALKOL ALIYOR, KADINLARA LAF ATIYORDU'



Görgü tanıklarından Hilmi Yeniçulha olayı şu şekilde anlattı:

*Hem aracı kullanıp hem de alkol alıyormuş. Polisler bunu durdurdu. Şahıs ehliyet, ruhsat vermek istemedi. Köpeğini polise saldırttı. Hayvan da polisi ısırdı.

*Diğer polisler geldiler ortalık bir anda karıştı. Baya ciddi bir şekilde ısırmıştı. Polisin kolunu önce sabunla yıkadılar.

*Daha sonra müdahale etmeye çalıştık. Ambulans gelince hastaneye götürüldü. Şahıs alkol almış. Kadınlara laf tarak geliyormuş. Zaten bu nedenle şikâyet edilmiş.

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