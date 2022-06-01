Alo polis! Kaputu çalmışlar…

İstanbul’da iki ilçede aynı marka otomobillerin kaputu çalındı. Emniyete giderek “Aracımın kaputu çalındı” diyen mağdurların sayısı dört olunca polis harekete geçti.

Habip ATAM

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İlginç hırsızlık, 28 Mayıs’ta Sancaktepe, Osmangazi Mahallesi’nde yaşandı. Aynı marka otomobil sahibi iki kişi, sabah işe gitmek için evlerinden çıktıklarında, araçlarının kaputunun yerinde olmadığını gördü. Karşılaştıkları durum karşısında şaşkına dönen iki mağdur da emniyete giderek hırsızlık başvurusu yaptı.

İlçe polisi olayla ilgili çalışma başlatırken, olaydan iki gün sonra Sultanbeyli'de aynı marka iki aracın daha kaputunun sökülerek çalındığı öğrenildi.

Kaput hırsızlığının artması üzerine geniş çaplı çalışma başlatıldı. İki ilçenin ekipleri saatlerce güvenlik kamerası izledi. Araştırmalarda, şüphelinin daha önce de hakkında hırsızlıktan işlem yapılmış olan B.C. olduğu anlaşıldı. B.C.'nin yerini belirleyen ekipler şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

TAMİRCİDE BULUNDU

Emniyete götürülen şüphelinin Sancaktepe'den çaldığı iki kaputu, Bostancı'da bulunan Ü.P. isimli bir oto tamircisine sattığı belirlendi. Adrese giden ekipler kaputları ele geçirirken, Sultanbeyli'den çalınan 2 kaputun ise İ.G.Ç. isimli bir tamirciye satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Ü.P. ve İ.G.Ç. hakkında “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçundan adli işlem yapıldı. İki isim işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Kaputları çaldığı iddia edilen B.C. hakkında ise “otodan hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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