Altılı masa toplandı
Altı siyasi partinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin dördüncüsü, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenleniyor. Liderler, Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne özel araçlarıyla geldi.
Toplantının ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu liderleri genel merkez binasının önünde karşıladı.
Genel merkeze sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi.
Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanı tarafından ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.