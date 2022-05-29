Altın madenine karşı direnen Cezayirlioğlu: Ölüm tehditleri alıyorum…

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden şirketinin siyanürle altın çıkarmasına karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle silah ruhsatı almak için Erzincan Valiliği'ne müracaat etti. Cezayirlioğlu, "Daha önce de ölüm tehditleri alıyordum. Artık gazetecilerle bile tehdit gönderir vaziyete geldiler. Can güvenliğim şu anda ciddi derecede tehdit altında" dedi.

Orhan BOZKURT

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Erzincan’ın İliç ilçesinde yabancı bir maden şirketi tarafından işletilen altın madeni ve altını ayrıştırmada kullanılan siyanür için oluşturulan atık havuzlarına karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu, maden şirketi tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti.

Cezayirlioğlu, son günlerde iyice artan tehditler gerekçesiyle silah ruhsatı almak için Avukatı İsmail Hakkı Atal ile birlikte Erzincan Valiliği’ne başvurdu.

Cezayirlioğlu, dilekçesinde, “Asıl sahibi Amerikalı ve Kanadalılar olan bu şirketin Türkiye’den kaçırdığı altın ve diğer metaller milyar dolarları geçmektedir. Köyde ve ilçede birçok kişi, madeni kapattırdığım için madenin beni öldürteceğini söylüyor.

Belirtilen ve resen nazar-ı itibara alınacak nedenlerle bu yabancı şirketin maddi rantı can güvenliğimi tehlikeye soktuğundan, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin a- fıkrasına göre tarafıma ‘can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı taşıma izni verilmesini’ saygıyla arz ve talep ederim” dedi.

“EYLEMLERİM DESTEK BULDU, ÖLÜM TEHDİTLERİ ARTTI”

Cezayirlioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirkete karşı verdiği mücadele ve maden sahasında kendisine destek veren çevrecilerle yaptığı eylemler sonrası şirketin borsadaki hisselerinin değerinin düşmeye başladığını belirtti. Her geçen gün kamuoyunda mücadelesinin destek bulması ile şirket yöneticilerinin rahatsız olduğunu anlatan Cezayirlioğlu şunları söyledi:

“Daha önce de ölüm tehditleri alıyordum. Artık gazetecilerle bile tehdit gönderir vaziyete geldiler. Zaten yerelde firmaya iş yapanlar tarafından tehdit alıyordum. Şu anda can güvenliğim yok. Bunu bir ay önce İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek anlattım. Savcı bey, bana koruma verilemeyeceğini, muhatabımın da burası olmadığını söyledi.

Fiziki, somut bir tehdit varsa emniyete dilekçe vermemi söyledi, onun haricinde de kaymakamlığa koruma talebinde bulunacağımı, ama binlerce insanın bulunduğunu, vermeyeceklerini söyledi. Dedim, ‘Ben öldükten sonra mı koruyacaksınız?’. Gülerek geçiştirdi.”

“BENİM MÜCADELEM KİŞİSEL DEĞİL, ÜLKEMİN VATANIMIN GELECEĞİ İÇİN”

Kendi güvenliğini sağlayabilmek için valiliğe silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu anlatan Cezayirlioğlu,

“Bu olay Türkiye’yi aştı ve uluslararası medyada da yayınlanmaya başladı. Sadece Amerika’da bir videom 1.2 milyon kişi tarafından izlendi. Benim mücadelem ülkem, vatanım, geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için.

Herkesten destek bekliyorum. Ben öldükten sonra kıymeti yok bu işin. Türkiye’de de bunun yüzlerce örneği var. Benim yaptığı mücadele benim kişisel mücadelem değil” dedi.

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