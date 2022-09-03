Amasya’da dehşet! Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.
Alpaslan köyünde K.Y. (51), sabah saatlerinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile evin önünde tartışmaya başladı.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
K.Y, tartışma sırasında Kaya ile oğlu Anıl Kadir Babal’a (19) tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, K.Y. kaçtı. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. AA