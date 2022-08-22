Amazon işçileri eylem düzenledi: ‘Biz robot değiliz’
Amazon/Ceva Lojistik işçileri, şirketin Gebze'deki genel merkezi önünde eylem düzenledi. Eylemde "Biz robot değiliz" pankartı açıldı.
ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon'un Gebze'de üs olarak kullandığı Ceva Lojistik önünde eylemler sürüyor.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi Amazon/Ceva Lojistik depo işçileri, şirketin Gebze'deki merkezi önünde eylem düzenledi. Eylemciler “Biz robot değiliz” pankartıyla birlikte açıklama yaptı.
Eylemciler, depo işçilerinin keyfi işten atıldığını, hukuksuz istifa dayatmasında bulunulduğunu, işçilerin mobbinge maruz kaldığını öne sürdü.
ŞİRKETTEN BRANDAYLA ÖNLEM
Bir süredir devam eden eylemlere karşı, şirketin genel merkezinin önüne brandalar çekildiği görüldü.
Sendika üyeleri, “Bu brandalara harcayacağınız parayı içeride çalışan arkadaşlarımıza verebilirdiniz” diye tepki gösterdi.
Sendika üyeleri ellerine aldıkları mikrofonla brandaların ardında kalan depo işçilerine ve şirket yönetimine seslendi.
“MESLEK HASTALIĞI, SAKATLIK, KÖLELİK KOŞULLARI…”
DGD-SEN’den yapılan açıklamada, “Meslek hastalıkları, sakatlık, kölelik koşullarında çalışmak zorunda bırakılmak kaderimiz değil. Biz dur dersek, bir araya gelirsek değiştirebiliriz. Ucuza, güvencesiz ve sömürü altında çalışmaya karşı, Amazon patronlarına karşı DGD-Sen burada!” ifadelerine yer verildi.