Ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Sağmalcılar Viyadüğü’nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının “Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla” dediği duyuluyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA’DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya Bayrampaşa'daki olayda, AMBULANSA yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız” dedi. (DHA)

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