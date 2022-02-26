Ambulanslara zam gelecek diye akaryakıt verilmedi!

Akaryakıta zam geleceğinin açıklanmasının ardından yurdun birçok noktasında akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşurken, Adana, İzmir ve Muğla’nın Milas ilçesinde ambulanslara dahi yakıt verilmediği iddia edildi. Sosyal medyada akaryakıt istasyonlarına yönelik tepkiler büyürken, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol SÖZCÜ’ye konuştu.

Mustafa SARIİPEK

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Akaryakıta zam geleceğinin açıklanmasının ardından ülkenin çeşitli illerinde iddialara göre ambulanslara bile yakıt verilmedi.

AMBULANSA YAKIT VERMEDİLER İDDİASI!

Muğla'nın Milas ilçesinde zam duyurusunun ardından bir petrol istasyonundan yakıt almak isteyen bazı ambulanslara akaryakıt istasyonunun ışıkları kapatılarak, “Kapalıyız” denildi. Sağlık görevlileri büyük bir şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar da tepki gösterdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde de yine ‘Akaryakıta zam gelecek' diye hasta taşıyan ambulansa 3 saat boyunca yakıt verilmediği sosyal medyada iddia edildi. Hasta yakını yaşadığı duruma isyan etti. İddiaya göre Diyarbakır'dan İstanbul'a giden ambulans Ceyhan'da bir benzin istasyonuna akaryakıt almak için girdi. Ancak kendisine, zam geleceği gerekçe gösterilerek yakıt verilmedi. Gece 12'yi beklemesi söylendi.

İzmir’de ambulansta görevli bir sağlıkçı da aynı şikayetlerini sosyal medyada dile getirdi.

“BU NASIL BİR VİCDANDIR”

SÖZCÜ'ye konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

“Akaryakıta zam gelecek diye 112 ambulanslarına akaryakıt vermemek, ya da sınırlı miktarda akaryakıt vermek nedir? Tarafımıza ulaşan ve sosyal medyada paylaşılan pek çok paylaşımda akaryakıta zam gelecek gerekçesiyle, 7/24 görevi başında olan 112 ambulanslarımıza akaryakıt verilmemiş, ya da sınırlı miktarda akaryakıt verilmiştir. Can taşıyan devletin aracına mazot vermemek hangi vicdana sığar?

Bir vatandaşımızın hayatı sizin kazanacağınız paradan daha mı değersizdir? Dün akşam ülkemizin pek çok yerinde 112'lerde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanımız akaryakıt istasyonu görevlileri ile karşı karşıya gelmişlerdir. Görülüyor ki akaryakıt istasyonları bu konuda acilen uyarılmalıdır. Ambulansa akaryakıt vermeyen görevliler, unutmayın o ambulansın içerisinde sizin bir yakınınız da olabilir. Hiç bir gerekçe, bir candan daha değerli olamaz. Önce insan.”

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