Amfitiyatroyu yıkıp cami yapmak isteyen bakanlık çalışmalara başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahildeki yeşil alan içinde bulunan amfitiyatro ve çevresini yıkarak cami yapılması için çalışmalara başladı. CHP'li Ereğli Belediye Meclisi, bakanlığın imar değişikliği talebini kabul etmemesine rağmen başlatılan çalışmalara vatandaşlar tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Ereğli Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen Ereğli sahilindeki yeşil alan içinde bulunan amfitiyatro alanına cami yapılmasına dair imar değişikliği talebini görüşmüş ve bakanlığın talebini reddetmişti.

CHP’li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, cami yapılmasına karşı olmadıklarını ve bakanlığa 7 ayrı yer gösterdiklerini belirterek, “Ereğli halkının nefes aldığı, yürüyüş yaptığı, etkinliklerin yapıldığı alanı yok edecekler” diye konuştu.

İLÇE HALKI TEPKİLİ

Belediye Meclisinin kararına rağmen, ilçeye gelen ekipler denizde ve karada zemin etüdü ölçüm çalışmalarına başladı. Ekipleri parkın içinde gören vatandaşlar tepki gösterdi. Camiye karşı olmadıklarını söyleyen vatandaşlar, kent merkezinde yürüyüş yaptıkları parkın yıkılmasına ve denizin doldurulmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Ereğli Belediyesi avukatı Yakup Okumuşoğlu, konuyla ilgili dava açacaklarını belirterek, “Burada, bir kısmını deniz üzerine bir kısmını sosyal alanlar üzerine bir cami yapmak istiyorlar. Kentin merkezi, amfi tiyatronun olduğu, kafeteryaların olduğu, nefes aldığımız, yürüyüş yolu, güneşin batışının seyir edildiği yere cami yapılması hakikaten büyük bir hakarettir. İnsanların yaşam alanlarından çalmaktır, kente yapılan büyük bir hainliktir. Her şeyden önce kıyıya kanun gereği yapı yapılamaz. Dolgu alanlarına bu tür yapıların yapılması risklidir. Zonguldak’ta yapılan camide de aynı sorunlar vardır, Kilimli sahil yolundaki durumu da biliyoruz. Burada 6 metre büyüklüğünde dalgalar oluşmaktadır, yarın camiyi su basacaktır” dedi.

“İLÇE HALKI YOK SAYILDI”

CHP Ereğli ilçe Başkanı Eylem Ertuğrul, ilçenin daha öncelikli ihtiyaçları olduğunu ve bölgede 7 cami bulunduğunu dile getirerek, “Bakanlığın imar değişikliği yapılarak cami yapma projesi, Ereğli halkı tarafından seçilen ve yetkilendirilmiş olan belediye meclisi tarafından oylanarak reddedilmişti. İnsanlar da karşılar. Ancak, bakanlık belediye meclisinin kararına rağmen, çalışmaları başlatarak Ereğli halkının kararına saygı duymamış ve ilçemizde yaşayan insanları yok saymıştır. Vatandaş yaşayabilmek derdinde, iktidar ise dini duyguları kullanarak siyasi rant elde etmek derdinde. Millet faturaları düşürebilmek için karanlıkta ve soğukta oturuyor, Bakanlık sahil bandını nasıl bozarım, çevreye nasıl zarar verebilirim derdinde. İktidar sahile cami inşa etmeye değil, çocuklarımıza güvenli bir gelecek inşa etmeye çalışsın” ifadelerini kullandı.

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