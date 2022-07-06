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ANKAPARK belediyeye devredildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın belediyeye devredildiğini duyurdu.

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ANKAPARK belediyeye devredildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesanından yaptığı paylaşımla tartışmaların odağındaki ANKAPARK’ın belediyeye devredildiğini duyurdu.

“PARKIN GELECEĞİNİ ANKARALILAR BELİRYECEK”

Yavaş paylaşımında “2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı’nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. ifadelerine yer verdi

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