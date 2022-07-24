ANKAPARK’ı gezen vatandaşlardan tepki: Rezil etmişler

801 milyon dolara mal olan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’ın kapıları ilk kez Başkentlilere açıldı. ABB, tema parkın mevcut durumunu görmek isteyen vatandaşlar için her yarım saatte bir ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Yapımı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK'ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın “ANKAPARK'ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklaması ve alanla ilgili anket öneri formunun kullanıma açılmasının ardından başlatılan ücretsiz ring seferlerine ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKENTLİLER MEVCUT DURUMU GÖRMEK İÇİN ZİYARET EDİYOR

Başkentliler ANKAPARK'ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katıldı.

Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. No. 175/1 Yenimahalle adresindeki ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğünden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Tema Park'ın geleceğine katılacakları anket çalışması ile karar verecek olan Ankaralılar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“DÖKÜLEN PARALARA YAZIK”

-Hürriyet Ataman: “Gördüğüm şeyler çok üzdü beni çok kötü olmuş, çok yıpranmış. Yazık buralara dökülen paralara… Onlara üzüldüm. Bir an evvel bakımı yapılarak açılmasını isterim. Bu hali çok kötü…”

“GÖRÜNCE BAYAĞI ŞAŞIRDIM”

-Barış Coşkun: “Bu kadar dağınık, bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ama görünce bayağı şaşırdım. Her yer parçalanmış kötü durumda… 3 yıldır hiçbir şekilde girilmedi ve bu kadar parçalanması garip geldi. Belli ki hırsızlar girmiş ve her yeri parçalamışlar. Aslında kocaman yeşillik bir park olabilir. Buranın kesinlikle yıkılmasını istiyorum yani çok gereksiz bir yer, güzel bir yeşil alan olabilir.”

-Eymen Tamış: “ANKAPARK'ın çocuklara kazandırılması gerekiyor. Buranın yıkılarak yeniden bir park yapılması çok zor… Daha maliyetli olacağını düşünüyorum. Burayı bir müzeye çevirebilirler.”

“TAM BİR HARABE, HURDA YIĞINI”

-Hüseyin Dülger: “Tam bir harabe, hurda yığını görüyorum şu anda… Milli servet var gerçekten burada… Buranın Gençlik Parkı gibi olmasını istiyorum.”

“BUNLARIN ADI REZİLLİK”

-Emre Baştuğ: “Büyük bir eksiklik bekliyordum ama bu kadar harabe beklemiyordum. Benim bildiğim 4 kere açılış yapıldı. O dönemde 3'te 1'inin açıldığını, diğer taraflarının kapalı olduğunu biliyordum. Fakat diğer tarafların bu derece harabe olduğunu bilmiyordum. Mesela bugün beni şok eden şeylerden biri 18 Temmuz'a kadar güvenlik dahil girememesi… Bu derece hırsızlık, trafonun içinin boşaltılması, çalınmış olması çok acı. Bunların adı rezillik… Her karış toprak vatansa burası da bir vatan toprağıysa burada bir ihanet var. Yolsuzluğun ötesinde bir şey gördüğüm. Düşünmeden yapılan işi görüyorsunuz.”

-Ahmet Soyer: “Bu imkânı bizlere sundukları için teşekkür ediyorum. Perişan vaziyeti, çok üzüldüm. Burası eski Atatürk Orman Çiftliği arazisi, burada dev dev ağaçlar vardı. Buranın yine yeşil alan olmasını isterim. Burası sonuçta bize Atatürk'ten miras bir alan… Neden bu dinozorlar, biz dinozor ülkesi değiliz ki, nereden çıktı bu dinozorlar?”

“BİZİM PARAMIZLA REZİL ETMİŞLER BURAYI”

-Yusuf Tulgay: “Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz burada geçti. Eski hayvanat bahçesinin yerinde yeller esiyor. Bir tane yeşil bir şey bırakmamışlar. Bizim paramızla rezil etmişler burayı. Bir yeşil alan, bütün halkın faydalanacağı bir alan olmasında fayda var. Hakikaten üzüldüm, tam bir çöplük olmuş.”

“EŞE DOSTA PARA AKTARMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR PROJE BU”

-Ahmet Aslan: “Gerçekten rezil bir durumda yapılan harcamaya göre… O maliyetle neler neler yapılabilirdi? İnanılmaz bir hırsızlık… Bana göre eşe dosta para aktarmak için yapılmış bir proje bu. Umarım kültür sanat merkezi, uluslararası festivallerin yapılabileceği kültür sanat alanı olarak tahsis edilir.”

“TAM BİR REZALET”

-Turhan Karaca: “Tam bir rezalet olarak görüyorum. Gençliğimi, çocukluğumu yaşadığım yeri çocuklarımın da görmesini isterdim. Piknik yapıyorduk, çocuklarımla geliyorduk. Hiçbir şey kalmamış. Ben taş betondan bıkmışım, Ankara'yı taş yığınına çevirmişler. Ankara'nın eski doğallığını istiyorum.”

-Özlem Akmeşe: “Bir tema parka değil de korku filmlerini andıran bir platonun içinde gezdim sanki. Harcanan paralar, kuruyan ağaçlar… İnanın insan ağlamamak için kendini zor tutuyor. Fuar alanı yapılabilir, botanik bahçe yapılabilir, hayvanat bahçesi yapılabilir.”

-Muhammet Doğan Değirmenci: “Ben daha önce 2 kere gelmiştim. O zaman bile çoğu oyuncak açık değildi. Şu an gerçekten içler acısı bir durumda yani bu kadar büyük bir tema parkın böyle bir duruma gelmesi çok üzücü.”

-Ebru Tavukçu: “Çok üzüldük gerçekten, bir harabe… Boşa gitmiş para… Annem buranın eski halini de bildiği için o daha çok üzüldü. Belki öğrenciler için bir şey yapılabilir. Belki kadın sığınma evleri yapılabilir. Gençler için, çocuklar bir şeyler yapılabilir.”

“TEKRAR ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ OLMASINI İSTİYORUM”

-Emine Tavukçu: “Tekrar Atatürk Orman Çiftliği olmasını istiyorum. Çok üzüldüm böyle görünce. Ben çocuklarımı pikniğe getiriyordum. Çok güzeldi o zaman…”

-Sedat Polat: “Bu zamana kadar kamu malına zarar verilmiş. Bundan sonra ne yapabiliriz, zararı en az ne kadarla kurtarabiliriz demek lazım. Vatandaşların da elini altına koyması lazım…Gönüllü olarak çalışması lazım…”

-Burcu Akbulut: “O kadar para harcanmış ki gerek var mıydı bu kadar fazla şeye bilmiyorum. Eğitim kurumlarına verilmeli bence. O kadar eşya ne olacak bilmiyorum, çalışmıyor da…”

-Buse Akbulut: “Gezdik gördük ve gerçekten harabe gibi yerler. Bu parayla 15 bin konut yapılabilirmiş mesela… Çöpe gitmiş umarım kullanılabilir yer olur bundan sonra.”

ANKET BAŞLADI, HAFTA SONLARI ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edecek.

Başkentliler ayrıca ANKAPARK alanının nasıl değerlendirilmesini istediklerini ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark' adresi üzerinden anket öneri formunu doldurarak karar verecek.

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