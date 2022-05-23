Ankara Büyükşehir, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini üreticilerle buluşturmaya başladı. Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.

YÜZDE 75'İ HİBE YÜZDE 25'İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI

Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.

Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi.

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