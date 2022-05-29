Ankara Büyükşehir Belediyesi üretti! Türkiye’de ilk…

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS AŞ, çevre kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla Avrupa Birliği standartlarında Türkiye’de ilk kez dizel egzoz sıvısı üretti. “Belblue” isimli yeni ürün, ulusal ve uluslararası pazarda satışa sunuldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tasarruf odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda üretim vizyonunu geliştirmeye devam ediyor. ABB iştiraklerinden olan BelPLAS AŞ, buz çözücü solüsyon, sıvı gübre, dezenfektan, faydalı mikroorganizma konsorsiyumu, yol çizgisi ve kozmetik yağ üretiminden sonra ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

BelPLAS AŞ kendi laboratuvarlarında Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında ‘Belblue' adıyla dizel egzoz sıvısı üretimi gerçekleştirdi. Tüm belediye araçları, otobüsler, hafriyat kamyonları ve iş makinalarında şimdiden kullanılmaya başlanan ‘Belblue' sayesinde Büyükşehir Belediyesi, 3 ay içinde düzenlenen iki ihale sonrası 5 milyon TL tasarruf da elde etti.

Başkent'te yerli üretime katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve egzoz emisyonunun azaltılması hedeflenirken, Türkiye'de ilk defa ABB tarafından üretilen kaliteli ve uygun fiyatlı dizel egzoz sıvısı Belblue, online alışveriş platformlarında da satışa sunuldu.

BELBLUE ULASAL VE ULUSLARARASI PAZARDA SATIŞA SUNULDU

BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman seri üretime geçtikleri çevreci ürün için sipariş almaya başladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi BelPLAS AŞ olarak Büyükşehir tarihinde ilk defa egzoz emisyon azaltıcı ürün olan ‘Belblue' adlı ürünü ürettik. AB standartlarındaki bu ürün araçlarda kullanılarak çevre kirliliğini önlemek ve emisyonu azaltmak amacıyla üretildi.

3 ayda 1 milyon litrenin üzerinde üretim yaparak Büyükşehir'in ürün tedarikini sağlamış olduk. 5 milyon TL civarında da bir tasarruf sağladık. Sadece Büyükşehir Belediyesi için değil online platformlarda da olduğumuz için Edirne'den Kars'a kadar Türkiye’nin her tarafında kamu ve özel girişimlere açığız.

Şimdiden siparişler almaya başladık. Bir kamu kurumu olarak Türkiye'de ilk defa böyle bir ürün üretiliyor. Dizel egzoz sıvımız tıpkı ürettiğimiz gübre, faydalı mikroorganizma ve buz çözücü gibi belediyemizin maliyetlerini de azaltıyor. İnovatif üretime ağırlık vererek hem ulusal pazara hem de uluslararası pazara açılıyoruz.” (İHA)