Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Anıtkabir çevresindeki inşaatlara dair açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair iddiaları yalanlayarak, "7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisine konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır" açıklamasında bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair haberlerin mesnetsiz iddialar olduğunu belirterek açıklama yaptı.

“VATANDAŞLAR İTİRAZDA BULUNDU, İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şöyle denildi:

* “Belirtilen parselde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sayın Mansur YAVAŞ döneminde, 7221 sayılı yasa gereği kat yüksekliği belirlenmesi dışında, herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

* Söz konusu parselin önceki dönemlerde onaylanarak yürürlüğe giren imar planında yapı yüksekliği “Serbest” iken, yeni dönemde en çok 7 katla sınırlandırılmasını içeren imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile onaylanmıştır.

* 7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur.

* Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisine konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur.

“YAPI YÜKSEKLİĞİ 5 KAT OLARAK ONAYLANDI”

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır.

* Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının ilan-askı işlemleri Çankaya Belediyesi tarafından yürütülecektir.

“GÖKDELEN DİKİLİYOR” İDDİALARI

* Süreci şeffaf bir biçimde paylaşmamıza rağmen özellikle bazı çevrelerin “bu parsele gökdelen dikiliyor”, “Anıtkabir'in silüeti bozuluyor” şeklinde yaptığı açıklamaları iyi niyetli bulmuyoruz.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir.”

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