Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, “İthal bitki alımında 950 milyon TL’lik usulsüzlük” iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruyu Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu yaptı.

Deniz AYHAN

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Teftiş Kurulu 2015 yılındaki bir ihalede, 950 milyon liralık usulsüzlük yapıldığı iddiası ile, ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Parklar, Refüjler, Yeşil Alanlar, Piknik ve Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletlerin bakım onarımı ve ithal bitki alımına ilişkin ihale için 2019 yılında başlatılan inceleme tamamlandı.

Teftiş Kurulu Raporunda bitkisel materyal, ağaç, çalı ve çiçek alımı ile ilgili 653 kalemde fahiş ödeme ve yapılmayan işler için de kaynak aktarıldığı belirtildi. Yüksek tutarlarda gereksiz iş artışları ve ödeme gerçekleştirildiği savunuldu. İthal ağaçların çukur genişliğine uygun dikilmediğine, kullanılmayan harç malzemelerinin kullanılmış gibi gösterildiği kaydedildi.

Raporda, bu ihale nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 958 milyon 512 bin 143 TL zarara uğratıldığı belirtildi. ABB Teftiş Kurulu 31 Ocak 2021 tarihinde kamu zararına sebebiyet veren Gökçek ve dönemin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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