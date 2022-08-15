Ankara, İstanbul, Yalova ve Bursa’da sağanak etkili oldu! Selde bir kişi hayatını kaybetti

Ankara, İstanbul, Yalova ve Bursa'da kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte fırtına etkili oldu. AFAD, 4 ille ilgili son bilgileri paylaşırken Ankara Valisi Vasip Şahin bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara genelinde bugün kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte fırtına etkili oldu.

MANSUR YAVAŞ: DİKKATLİ OLUNUZ

Yaşanan hava olayları ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum” dedi.

AFAD BİNASI ZARAR GÖRDÜ

Ankara’da yaşanan hava olayları nedeniyle AFAD binası da zarar gördü.

VALİ ACI HABERİ DUYURDU

Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul, Bursa ve Yalova'da etkili olan yağışlara karşı AFAD'ın çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, “İstanbul, Bursa ve Yalova'da meydana gelen yoğun yağışlara müdahale çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ekiplerimiz teyakkuza geçirilmiştir” denildi.

Bursa İstanbul ve Yalova için şu bilgilendirme yapıldı:

BURSA

15.08.2022 tarihinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucu Bursa ili Mudanya ilçesinden 260 evden su baskını ihbarı alınmıştır.

Bölgede İtfaiye, AFAD, NAK, AKUT, BAKUT ekipleri, vidanjör, kepçe, bot ve motopomp desteği ile çalışmalara devam etmektedir.

Ayrıca Bursa AFAD arama kurtarma personeli teyakkuz halinde beklemekte ve an itibarıyla herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Su baskınlarında, can kaybı yaşanmamıştır.

İSTANBUL

15.08.2022 tarihinde İstanbul İtfaiye Komuta Merkezinden ve 112 Acil Çağrı Merkezlerinden alınan bilgiye göre; Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden şiddetli yağmur sebebiyle 161 su baskını ihbarı alınmış olup itfaiye ekipleri söz konusu bölgelerde müdahale işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Beykoz ilçesinde istinat duvarının çöktüğü ve çöken duvarın altında kalanlar olabileceği ihbarı üzerine Ekiplerimiz bölgeye ulaşmış olup, çalışmalarına başlamıştır.

Yağışın etkisiyle meydana gelen olaylarda, can kaybı yaşanmamıştır.

YALOVA

15.08.2022 tarihinde Yalova ili ve ilçelerinde aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 adet mahsur kalma, 45 adet su baskını, 8 adet trafik kazası, 1 adet trafo yangını, 1 adet asansörde mahsur kalma, 1 adet motosiklet kazası ihbarı alınmıştır.

Meydana gelen olaylarda, can kaybı yaşanmamıştır.

Bölgede AFAD, İtfaiye, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Meteorolojiden alınan bilgiler çerçevesinde bölgede bulunan Vatandaşlarımıza sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı mesajları gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Müdahale ekiplerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bölgede Afet Hasar Tespit ve Zarar Tespit grupları çalışmalarına devam etmektedir.

SEL TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çanakkale’nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI: BU AKŞAMA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop çevrelerinde bu akşama kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.