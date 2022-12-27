Ankara Kalesi’nde Türk bayraklı görsel şölen
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Ankara Kalesi’nin bir bölümüne Türk bayrağı görseli yansıtılırken başka bir bölümüne ise ‘İlk adım son kale’ yazıldı.
tatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. Yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi etkinlikler kapsamında saat 19.00'da Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Lirik Anlatım'ı, saat 20.00'de ise şarkıcı Buray konseri gerçekleştirildi.
Etkinlikler kapsamında Ankara Kalesi'nin bir bölümüne Türk bayrağı görseli yansıtıldı. Kalenin diğer bölümüne ise ‘İlk adım son kale' yazıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüntüyü ‘iyi ki geldin’ etiketiyle paylaştı.