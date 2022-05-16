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Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış vuracak

Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış vuracak

Valiliğin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara’da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (DHA)

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