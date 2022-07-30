Ankara’da 3 ayrı cemevine saldıran şüpheli yakalandı

Ankara'da, Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı cemevine saldıran A.O.K. gözaltına alındı. Saldırı anı ise cemevlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker cemevlerine giren A.O.K., girdiği cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi’ne giren A.O.K. cem ibadeti yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı.

Saldırı anı, cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

EMNİYET: TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi. DHA

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