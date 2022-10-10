Ankara’da gar katliamı anmasına polis müdahalesi

Ankara'da 10 Ekim katliamının 7. yılında Gar Meydanı'na anma için gitmek isteyen gruba polis müdahale etti, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

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10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda yapılmak istenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne IŞİD tarafından düzenlenen ve 103 insanın yaşamını yitirmesine yol açan canlı bomba saldırısının üzerinden 7 yıl geçti.

Ankara Garı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı parti temsilcileri de hayatını kaybedenleri saldırının yaşandığı Ankara Garı önünde andı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Saldırıda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara Gar Meydanı'na gitmek isteyen bir gruba ise polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanların da olduğu belirtildi.

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