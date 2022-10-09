Ankara’da karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihar etti

Ankara'da karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi intihar etti.

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Olay gece yarısı Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi Çamlık Mahallesi’ndeki bir eve kapıyı kırarak girdi.

Tartıştığı karısı ile 9 ve 12 yaşlarındaki biri kız biri erkek iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini astı.

EVDEN DÖRT CESET ÇIKTI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evde dört kişinin cesedine ulaştı. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (AA)

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