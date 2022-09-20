Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 36 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 7’si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık aynı zamanda 2013 KPSS sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında da Ankara merkezli 10 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

7'si avukat 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

KPSS USULSÜZLÜĞÜNE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ayrıca FETÖ/PDY’nin 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (AA-DHA)