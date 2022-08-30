Ankara’da öğretmenlere polisten biber gazlı müdahale

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası üyelerinin Ankara’da, taban maaş hakkı ve temel talepleriyle ilgili açıklama yapmasına polis izin vermedi. Polis gruba biber gazıyla müdahale etti, arbede yaşandı. Duruma tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz" dedi.

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi.

Sendika üyeleri daha sonra taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmek için bakanlık binasına doğru yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak sendika üyelerine polis izin vermedi. Öğretmenlerle polis arasında arbede yaşandı.

Polisin müdahalesinin ardından grup, Madenci Anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Polis gruba biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan sendika üyelerinin serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılan öğretmenlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan sendika, “Arkadaşlarımız serbest bırakıldı. On binlerce özel sektör öğretmenin haysiyet ve emek mücadelesini omuzladık. Çok coşkuluyuz. Mücadelemiz, dostluğumuz büyüyecek. Geri adım atmak yok” paylaşımında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ‘AL BUNU’ DİYEN O KİŞİ, BENİ BEKLESİN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müdahaleye tepki gösterdi. Müdahale anına ilişkin görüntüyü paylaşan Kılıçdaroğlu, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu’ diyen o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

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