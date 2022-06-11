Ankara’da şiddetli sağanak yağış etkili oldu! Mansur Yavaş ve İçişleri Bakanlığı’ndan art arda açıklama

Ankara'da yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. İçişleri Başkan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş can kaybının bulunmadığını aktardı.

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Öğle vakti kara bulutlar nedeniyle havanın karardığı Ankara’da rüzgarla birlikte etkili olan yağış kentte hayatı durdurdu. Su birikintileri nedeniyle yoldaki araçlar zor anlar yaşadı. Saat 15.00 itibarıyla Çankaya ilçesi Dikmen Vadisi’ndeki kuvvetli yağmur sonrası oluşan görüntüler SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştı.

AKŞAMA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamada, “Bugün Ankara’da başlayan ve merkeze yönelen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. ABB tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: BİR SELE KAPILMA İHBARI BULUNUYOR

İçişleri Başkan Yardımcısı İsmail Çataklı, başkentte etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çataklı, “Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi” dedi.

MANSUR YAVAŞ: 35 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan sağanak yağışla ve sonrasında oluşan olumsuzluklar, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Videolu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, Ankaralılara şöyle seslendi:

* “Ankara Belediyemize şu ana kadar; ev ve iş yeri ve caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır. Ekiplerimiz ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir.

“153 NUMARALARI TELEFONUMUZU ARAYABİLİRLER”

* Yağışlar genel olarak Ankara’nın her yerinde hüküm sürmüş, şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizde 1277 araç, 3138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

“SALI GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR”

* Salı gününe kadar yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazar alarak salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum.

“BİLDİRİLEN CAN KAYBI YOK”

* Ankara’mıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır.”

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