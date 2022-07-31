Ankara’daki cemevlerine yönelik saldırılara siyasilerden tepki yağdı

Ankara'da, Muharrem ayının ilk gününde Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı cemevine düzenlenen saldırılara siyasilerden tepki yağdı. Cemevlerine saldıran A.O.K gözaltına alınırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dün öğle saatlerinde Muharrem ayının ilk gününde Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendi.

Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker cemevlerine giren A.O.K. isimli kişi girdiği cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. cem ibadeti yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

SALDIRIYA UĞRAYAN CEMEVİNE CHP VE İYİ PARTİDEN ZİYARET

Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Poyraz'ın ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemevi dedesi Kazım Erbektaş ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Taşçıer ise cemevinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün maalesef Muharrem ayının ilk gününde, canlarımız lokmalarını paylaşmadan önce, Ankara'nın farklı yerlerinde Alevilerin ibadethanelerine ve derneklerine provakatif bir saldırı gerçekleştirildi. Daha iki gün önce, İçişleri Bakanı Muharrem ayıyla ilgili bir genelge paylaşmıştı. Buradan İçişleri Bakanına bir çağrıda bulunalım.

Sayın Soylu, öyle genelge yayınlamayla bu iş olmaz. Bir an önce bu provakatif eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Elbette ki bu saldırı, bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan bir saldırı. Kimse zannetmesin ki, bizler geri adım atacağız, bizler susacağız, bizler korkacağız. Asla korkmuyoruz.”

EMNİYET: TAHKİKAT ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR

Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir.

Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir.”

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yaşanan olaya siyasilerden de tepki yağdı. Sosyal medya hesaplarından art arda paylaşım yapan siyasiler tepkilerini şu şekilde ifade etti:

“HİÇBİR GÜÇ BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK”

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara'da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem ayının, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hak katında kabul olmasını diliyorum.

“BÜTÜN CANLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Muharrem orucunun ilk gününde Ankara’da cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kardeşliğimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

“ALÇAKÇA GİRİŞİMLERDİR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Muharrem ayında cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir. Birileri istemese de biz bir arada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.

“SALDIRILARI KINIYORUM”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Ankara’da Muharrem ayının ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

“SALDIRI TÜM YÖNLERİYLE AYDINLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Dün akşam, Muharrem ayının ilk günü Ankara Mamak’ta cemevine yapılan çirkin saldırıyı da lanetliyorum.

“SOYU VE SÜTÜ BOZUK ALÇAKLAR”

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Hadi Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i tanımadınız; Sarı Saltuk'u, Hacı Bayram Veli'yi, Hacı Bektaş Veli'yi anlamadınız; Tarihten de mi hiç ders çıkarmadınız soyu ve sütü bozuk alçaklar! Ne yaparsanız yapın, Türk Milletinin kardeşliğini asla bozamayacaksınız!..

“SOĞUKKANLI OLARAK TAHRİKLERİ BOZMA ZAMANI”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Ankara'da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Birileri Alevilerin ferasetini, vicdanını, bu kötü günleri aşmak için acı acı, zulüm zulüm, ateş ateş birikmiş sabrını çok hafife alıyor. Muharrem orucunun ilk gününde Alevi kurumlarına ve cemevlerine yönelen provokatif saldırıları kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

“SAĞDUYU VE SOĞUKKANLILIKLA KARANLIK EMELLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Alevi yurttaşlarımızın Muharrem-Matem orucunun ilk günü Ankara'da beş #cemevi'ne yönelik yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevi Canlara geçmiş olsun. Bu saldırılar ülkemizin birlik ve dirliğine yapılmıştır. Sağduyu ve soğukkanlılıkla karanlık emellere izin vermeyeceğiz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Mamak’taki Şah-ı Merdan Cemevi’ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Canlarımıza geçmiş olsun… Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.

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