Ankara’daki Gezi eylemleri davasında karar çıktı

Ankara'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında 2016'da açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 23'üne, farklı suçlardan 10 aydan 13,5 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan sadece biri 'terör örgütü üyeliği' suçundan ceza alırken, 3 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

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Ankara’daki Gezi eylemleri nedeniyle 2016 yılında 26 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, 2020 yılında esasa ilişkin mütalaasını sunarak, tamamı tutuksuz sanıklardan sadece bir sanığa ‘örgüt üyeliği’ suçundan ceza talep ederken, 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat talep etti. 2 yıl önceki mütalaada sanıklar için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘terör örgütünün propagandasını yapma’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından ceza talep edildi.

6 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bayram Dalyan’a, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 13,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartının devamına hükmetti. Mahkeme, 22 sanığı ise farklı suçlardan 10 aydan 4 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 3 sanık ise tüm suçlardan beraat etti. (DHA)