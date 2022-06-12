Ankara’daki sel felaketinde ölen CHP’li İlkay Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için bugün Ankara’da tören düzenlendi.
Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde düzenlenen törene İlkay Yiğit’in ailesi ve akrabalarının yanı sıra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yiğit’in cenazesi düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.