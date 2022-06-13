Abone Ol

Ankara’daki selde bir kişi daha hayatını kaybetti

Ankara'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Yayınlanma: 17:54 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara’daki selde bir kişi daha hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök’ün cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök’ün cansız bedenine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Böylece Ankara’da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4’e yükselmiş oldu. (DHA)

Ankara'da yoğun yağışlar tekrar başladı, okullar tatil edildi! 2 kişi hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Ankara'da yoğun yağışlar tekrar başladı, okullar tatil edildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya tatil