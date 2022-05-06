Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?

Bizlerin yetişmesinde en büyük emek sahibi olan annelerin değerini göstermek, onların yüzünde gülümsemeyi sağlamak için her yıl Anneler Günü kutlanıyor. 1930'lu yıllardan bu yana Türkiye'de kutlanan Anneler Günü her yıl Mayıs ayının 2. pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

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Yılın en anlamlı günlerinden biri Anneler Günü’dür. Çünkü doğduğumuzdan andan itibaren hayatımızın her evresinde bizim mutluluğumuz, iyiliğimiz için her şeyini ortaya koyan annelerimizin önemine dikkat çekilir. Geçtiğimiz yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle annesini ziyaret edemeyenler bu yıl yanlarında olabilecek.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 8 Mayıs Pazar 2022′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)