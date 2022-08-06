Antalya Barosu’ndan saldırıya uğrayan avukatlar için kınama

Antalya Barosu, Alanya’da iki avukatın, saldırıya uğramasını kınadı. Antalya Barosu açıklamasında, “Şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, faillerin yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” denildi.

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Antalya Barosu yaptığı yazı basın açıklamasında Alanya'da apartman girişinde kadın avukata yapılan saldırıyı kınadı.

Baro'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Saldırı Avukat Pelin Şenli’nin yaşadığı apartmanın giriş kapısında tahminen sekiz kişi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kadın meslektaşımıza şiddet uygulayan, kolundan çekerek zorla götürmeye çalışan saldırganlar kendilerine engel olmaya ve kadın meslektaşımızı kurtarmaya çalışan Avukat Ali Can Atalay’ı öldürmekle tehdit etmiş, meslektaşın başına sert bir cisimle vurup, cep telefonunu zorla alıp, etkisiz hale getirerek kadın meslektaşımızı kaçırmaya teşebbüs etmişlerdir.

Bu esnada çevreden gürültüyü duyup yardıma gelinmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçmıştır. Başına sert bir cisimle vurulan erkek meslektaşımız olay yerinde bayılmış, hastaneye götürülmüş, başına 7 dikiş atılmış, 2 dişi kırılmıştır. Kadın meslektaşımızın kolunda morluklar mevcuttur.

Olayın ertesi günü çeşitli kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi neticesinde; meslektaşlarımızı evine kadar takip edip, suça konu filleri gerçekleştiren şahıslar tespit edilmiştir. Saldırı planlı, örgütlü bir şekilde gerçekleşmiş, konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel saldırı, gasp, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suç işlenmiştir.

Olaydan sonra kaçan saldırganlardan biri yakalanarak 30 Temmuz Cumartesi günü tutuklanmıştır. Meslektaşlarımız tarafından bizzat toplanıp teslim edilen delillere, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cuma günü derhal verilen gözaltı ve yakalama kararına, faillerin kimlik ve adreslerinin aleni bilinmesine rağmen olayın asıl planlayıcısı olduğu düşünülen şahıs ve diğer saldırganlar halen yakalanmamıştır.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Kadın meslektaşımıza yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kalması olayın önemini azaltmamalıdır” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Alanya gibi büyük bir ilçede, turizm sezonunun devam ettiği günlerde, ilçe merkezinde bir kadının kaçırılmaya çalışılması vahim bir durumdur. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği, İstanbul Sözleşmesi gibi şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı bugünlerde meydana gelen saldırı son derece endişe vericidir.

Saldırının öznesinin kadın bir meslektaşımız olması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda verilen mücadelenin ne derece önemli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlamıştır. Antalya Barosu şiddete maruz kalan kadınların her zaman yanındadır. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de, kazanımlarımızı, haklarımızı, temel hak ve özgürlüklerimizi savunmaya devam edeceğiz.

Şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, faillerin yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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