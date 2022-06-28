‘Antalya sahillerinde de müsilaj tehlikesi yaşanabilir’

Altyapısız kentleşme, çevre kirliliği ve deniz sıcaklığının arttığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, önlem alınmadığı takdirde Antalya sahillerinde de müsilaj tehlikesinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsmail AKIN

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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, iklim değişikliği, büyük oranda artan kent nüfusunun yarattığı çevre kirliliğin derelerle denizlere aktığını, böylelikle denizdeki ekosistemin bozulduğunu söyledi. Çeltik, önlem alınmadığı takdirde Akdeniz'de de müsilaj olması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANIRKEN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ DE ARTTIYOR”

Artan nüfusa ve sıcaklıklara dikkat çeken Bayram Ali Çektik şunları söyledi; “Biz müsilaji geçen yıl Marmara Denizi'nde gördük. Bunun nedenini sorduğumuz zaman geçmişteki 20-30 yıla bakmamız gerekiyor. Aslında müsilaj denizdeki ekosistem-habitat sisteminin bozulmasından kaynaklı alg patlamasıydı. Bunun birçok sebebi var.

Denizler kirlendi. Bu kirlilikten canlılar arasındaki ilişki bozuldu. Bozulunca farklı canlılar ortaya çıktı. Bunlar birbirini yiyemez hale geldi. Sıcaklıkla beraber bir anda patladı. Marmara'ya baktığımızda Antalya'da daha biraz daha şanlıyız diyebiliriz. Antalya neredeyse küçük bir köy. Fakat 30 yıl sonra nüfusun iki kat atacağı rakamlarla ortada”

“AKDENİZ'DE BU MÜSİLAJ OLMASI NEREDEYSE KAÇINILMAZDIR”

Son yıllarda Antalya akarsularında yaşanan kirliliklerden de örnekler veren Çeltik; “Türkiye’nin göllerinde bu dönemde yaşanan renk değişikliği, Boğaçayı’ndaki ve Düdençayı'nda ki yaşanan durumun da nedeni olarak hava sıcaklığındaki değişimler ve farklı noktalardaki su seviyelerinin değişikliğini gösterebiliriz. Düden Çayı’nda da yaşanan balık ölümlerinden sonra baskın türlerin değişmesi suda renk değişikliğine neden oldu.

Müsilaj, gerekli şartlar sağlandığında ortadan hızlıca kaldırılabilecek bir şey değildir. Müsilajın birçok sebebi olabilir. Ancak bugün yaşadıklarımız, uzun zamandır doğaya verdiğimiz zararın bir yansımasıdır. Çevreyi kirletiyoruz. Yağmurlarla birlikte bu kirlilik derelere karışıyor. Dereler yoluyla denizlere ulaşıyor. Sonrasında da sistemi bozuyor.

150 bin yılda bir artan sıcaklık artık 150 yılda bir olmaya başladı. Artık 20-30 yılda bir derece artacağı göz önünde. Bu da kat kat artacağını gösteriyor. Bu gibi sebepleri birleştirdiğimiz zaman önümüzdeki dönemlerde Akdeniz'de bu müsilaj olması neredeyse kaçınılmazdır” dedi.

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