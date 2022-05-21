Antalya ve Hatay’da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay'ın Belen ilçesinde de bir orman yangını çıktı.

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Antalya’nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Taşağıl Beşkonak yolu üzerinde Kaymaz Mevkiinde başladı. 2008 yılındaki yangında yanan ve 2009 yılında fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi su tankerlerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HATAY’DA ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLADI

Hatay’ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesi’nde öğle saatlerinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahale etti. (DHA)

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