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Antalya’da 4.2’lik deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2'lik bir deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
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Antalya’da 4.2’lik deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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