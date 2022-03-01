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Antalya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 4.60 km olarak kaydedildi.

Yayınlanma: 20:07 - 01 Mart 2022 Güncellenme:
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Antalya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19.43’te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kemer ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadesi kullanıldı.

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AFAD Antalya deprem