Antalya’da 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 4.60 km olarak kaydedildi.
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19.43’te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kemer ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadesi kullanıldı.