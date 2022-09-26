Antalya’da çıkan orman yangınında 5 dekar alan yandı
Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar ormanlık alan yandı.
Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu Zindan mevkisindeki ormanlık alanda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bodrum yangın kulesinin yangını fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 arazöz ile 50 personel sevk edildi.
5 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 dekar ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor. AA