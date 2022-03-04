Antalya’da maden ocağına karşı mücadele eden köylüler kazandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasına açılmak istenen kömür ocağı mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Mahkeme tarafından oybirliği ile verilmiş olan bu karar, kömür madenine karşı verilen duyarlı vatandaşlarımız tarafından verilen mücadelenin haklılığını ortaya koymuştur" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasına açılmak istenen kömür ocağına karşı ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan davada Antalya 3. İdare Mahkemesi oybirliği ile iptal kararı verildi. Kararı umut verici olarak bulduklarını dile getiren TBMM CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı bölge halkının çok mücadele ettiğini söyledi.

“MADEN OCAĞI İZİNLERİ İPTAL EDİLSİN”

“Mahkeme tarafından oybirliği ile verilmiş olan bu karar, kömür madenine karşı verilen duyarlı vatandaşlarımız tarafından verilen mücadelenin haklılığını ortaya koymuştur” diyen Arı, şunları söyledi:

“Daha önce de çok kez dile getirdiğimiz üzere açılmak istenen kömür madeni sadece Dereköy'e değil, bütün Korkuteli ilçesine karşı bir risk oluşturmakta olup, madeninin Dereköy'ün en önemli su kaynağı olan Korkuteli Çayı'na, barajına ve onları besleyen su kaynaklarına, sulu tarım yapılan birinci sınıf tarım arazilerine ve tozuyla insan ve hayvan sağlığına zarar verecek. Ayrıca bölgede tarihi kalıntılar da vardır, yani arkeolojik sit alanı. Artık bundan sonra tek yapılması gereken madenin açılması sürecinin tamamıyla sonlandırılmasına yönelik olarak ilgili devlet kuruluşlarımızın duyarlılık gösterip ilgili maden ocağı izin ve ruhsatlarının iptal edilmesidir”

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