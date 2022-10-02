Antalya’da RES’e karşı bölge halkı eylem yaptı

Kanyonları, tarihi köprüleri, su kemerleri gibi değerleri bulunduğu Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu’nda Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi yapımına izni verilmesi Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği üyeleri ve köylüler tarafından tarafından protesto edildi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da Attalos Meydanı’nda toplananlar RES için verilen izni protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan, “Mülkiyeti yıllardır çözülemeyen Beşkonak köylerimiz tapulama isteği ve Yeşilbağ köyümüzün doğu kısmında Emerdin Dağı'nda izni verilip çalışmalarına başlanılan Rüzgar Enerji Projesini istemiyoruz” dedi.

“ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SU MADEN DEĞERİNİ TAŞIYACAKTIR”

Eylemde basın bildirisini okuyan Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan, şu ifadeleri kullandı:

* Daha dün Beşkonak Bozyaka'da, Burmahan'da ve Kırkkavak köylerimizde izni verilen Mermer Ocaklarına hep birlikte bölgemizin doğal, tarihi, ekolojik, ekonomik ve hukuki gerekçelerimizi açıklayarak ocakların açılmasına hep birlikte engel olduk. Beşkonak Köprülü Kanyon'un 3 alanda diğer bölgelere kıyasla mukayeseli üstünlüğü vardır dedik.

* Neydi bunlar; birincisi turizm, ikincisi tarım, üçüncüsü lojistik. Eğer bir yatırım yapmak, bölgenin potansiyelini koruyarak, geliştirmesine katkı sunmak ve ülke ekonomisine daha fazla girdi sağlamak istiyorsanız Beşkonak'ta bu alanlara yatırım yapılmasını söyledik.

* Şehrimize yapılacak her yatırım, sadece tarımı ve turizmi canlandırmak için değil aynı zamanda biyoçeşitliliğimizi de koruyacak statüde olmalıdır. Yukarıda Isparta iline sınır, Yeşilbağ köyümüzün hemen doğu kısmında kalan Emerdin Dağı'nda muhtarlığımızın haklı gerekçeler ile sunmuş olduğu olumsuz rapor olmasına rağmen köyümüzün içme suyunu sağlayan açık su havzasının bulunduğu mera olarak kullanılan dağ keçilerinin otlatma alanında Rüzgar Enerji Projesi izni verilmiş, çalışılmaya başlanmıştır.

* Artık önümüzdeki yıllarda su maden değerini taşıyacaktır. O sebeple su havzalarımızı koruyabilmek adına köyümüzün haklı gerekçelerinin de bulunduğu ve istemediği bu projenin bir an evvel iptal edilmesini talep ediyoruz.

“BEŞKONAK HALKININ HAKLI TALEPLERİNE KULAK VERİLSİN”

“Bu coğrafyayı sadece bizim değil, gelecek nesile doğal haliyle aktarmak tüm insanlığın borcudur” diyen Okudan, açıklamasına şöyle sonlandırdı:

* Burayı yaşanılabilir kılan, doğasını, ormanını, suyunu koruyan Beşkonak halkının haklı taleplerine kulak verilmesi, köylerimizin milli park, sit ve tapu probleminin bir an evvel çözülmesini, Yeşilbağ köyümüzde yanlış lokasyonda verilen RES'in iptal edilmesini Sn. Valimiz, Bürokratlarımız ve milletvekillerimizden talep ediyor Tüm Antalya Kamuoyu ile paylaşıyoruz. Beşkonağın sahipsiz olmadığını Antalya'ya, Türkiye'ye ve Dünya'ya duyuracağız.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın övdüğü hastaneler Sayıştay raporunda! Randevular yetersiz, testler gecikiyor