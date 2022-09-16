Abone Ol

Antalya’da trafik kazası: 4 kişi öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Antalya’da trafik kazası: 4 kişi öldü

A.A’nın (72) kullandığı kamyon ile S.A. (45) yönetimindeki otomobil, Antalya-Muğla kara yolu Küçüklü Mahallesi’nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü S.A ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.O.A. (16) hayatını kaybetti, Z.K. (72) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler ise hastane morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. (AA)

Gaziantep'te trafik kazası: Sürücüler yaşamını yitirdi İlginizi Çekebilir Gaziantep'te trafik kazası: Sürücüler yaşamını yitirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster