Apartman görevlilerine 45 saat sınırı

Apartman görevlilerinin özlük haklarının güvenceye alınması için yasa teklifi hazırlandı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün teklifi uyarınca apartman görevlileri haftada 45 saatten fazla çalıştırılamayacak.

Başak KAYA

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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök apartman görevlilerinin özlük haklarının güvenceye alınması için yasa teklifi hazırlandı.

60 METREKARELİK KONUT

Bir apartman görevlisi en çok 45 daireye bakacak. Apartmanın bahçesinden sorumlu olduğu alan da iki dönümü geçemeyecek. Apartman görevlilerine ücretsiz ve en az 60 metrekarelik konut da verilecek. Teklifi uyarınca apartman görevlileri haftada 45 saatten fazla çalıştırılamayacak.

AYRIMCILIK SONA ERMELİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, apartman görevlilerinin iş tanımlarının kanunla belirlenmesi, özlük haklarının güvence altına alınması, iş hayatında ve sosyal hayatta yaşadıkları ayrımcılığın sona erdirilmesi, can güvenliklerinin sağlanması ve insani yaşam koşullarına kavuşturulmaları gerektiği vurgulandı.

Teklifi ile; apartman görevlilerinin ve işverenlerin arasında imzalanacak olan iş sözleşmelerinin çerçevesi tanımlanıyor. Suiistimal edilebilen çalışma süreleri ve ara dinlenme zamanları belirleniyor. Apartman görevlilerine bazı durumlarda ödenmeyen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları için ücretler düzenleniyor, ücretli izin hakları ile kıdem tazminatları da güvence altına alınıyor. Apartman görevlilerine konut tahsis edilme zorunluluğu da getiriliyor.