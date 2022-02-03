Arap turistlere Atatürk’ü skandal sözlerle tanıtıyorlar

İstanbul'da kendilerini rehber olarak tanıtan, Arap turistlere hizmet veren yabancı uyruklu kişilerin Atatürk'ü ve devlet büyüklerini karalayarak para kazandıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye bilgi veren İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Altun, "Yurt dışından gelerek tarihi değerlerimizi karalayarak kazanç sağlayanların yanı sıra çok sayıda Türk rehber de işsizlikle boğuşuyor." dedi

Mert ÖZ

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Arap turistlere otobüs içinde rehberlik yapan bir kişinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son günlerini geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı “Kemal Atatürk burada tamamı altın olan banyoda süt banyosu yapardı” diyerek Arapça tanıttığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre bu video rastlantı değil. Düzenli olarak otobüs kaldıran, Arap turistlere ucuza rehberlik adı altında hizmet veren ve rehberlik lisansı bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, tarihimiz ve değerlerimiz üzerinden rant sağlamaya çalışıyor. Atatürk ile ilgili karalamanın da düzenli ve kasıtlı yapıldığı öne sürülüyor.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Altun, skandal görüntülerle ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, görüntülere konu olan kişilerin rehber olmadığını ve illegal olarak bu işi yaptıklarını söyledi. Bazı acentelerin de bu kişileri istihdam ettiğini belirtti.

“ORGANİZE OLARAK BU İŞİ YAPIYORLAR”

Altun, “Bu kişiler rehber değildir. Bu kişiler yurt dışından gelen Arapça bilen kişilerdir. Kendilerini rehber olarak tanıtıyorlar. Organize olarak bu işi yapıyorlar.

Çoğunluğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken ‘Mustafa Kemal Atatürk burada tamamı altın bir banyoda genellikle süt banyosu yapardı' ifadelerini kullanıyor. Bunlar organize bir şekilde hakları olmadığı halde rehberlik faaliyeti yapıyorlar” diye konuştu.

“KÖTÜLEMEDİKLERİ DEVLET BÜYÜĞÜ KALMIYOR”

Söz konusu yabancı uyruklu kişilerin çoğunluğunun Arapça bilen ülkelerden geldiğini, Türkiye'de acentecilik faaliyetleri yaptıklarını da belirten Altun, “Biz acenteciler ve rehberler olarak bunlardan çok şikayetçiyiz.

Hiçbir yasal sorumlulukları yok. Oralardan bir araba buluyorlar. Gözümüzün önünden, Taksim Meydanı'ndan arabaları kaldırıyorlar. Bazıları bunları personel servisi kılığında yapıyor. Bunu organize bir şekilde yapıyorlar.

Kötülemedikleri devlet büyükleri kalmıyor. Bu bizim belgelediğimiz. Belgeleyemediklerimiz de var” ifadelerini kullandı.

“PARAYI BASAN ACENTE AÇABİLİYOR”

Diğer ülkelerde, ülke vatandaşı olmayan kişilere turizm acentesi yetkisi verilmediğini ancak Türkiye'de durumun böyle olmadığını vurgulayan İstanbul Rehberler Odası Başkanı Altun, “Bizde parayı bastıran acenteyi açabiliyor” dedi.

Altun, şöyle devam etti:

“Yurt dışından gelip bu ülkeyi tanıtıyorum adı altında acente açıyorlar. Yaptıkları faaliyetleri de videoda görüyorsunuz. Bu çok küçük bir örnek. Bu kişiler ucuz fiyatlara, 100 TL gibi bir ücret karşılığında turistleri arabalarına doldurup götürüyorlar.

Bizim için 150 TL'ye Sapanca'ya gitmek ve gelmek mümkün değil. Bu kişiler daha uzak bir mesafeye gezerek gidiyorlar, öğlen yemeği de yediriyorlar.

Otobüslerine doldurdukları insanlara çeşitli alışverişler yaptırarak, çeşitli aktivitelerden yararlanmalarını sağlayarak onlar üzerinden para kazanıyorlar.

Bunu acente üzerinden yapıyor olsalar vergiye tabi olmak zorunda, evrakları tam olmak zorunda, araçta rehber olmak zorunda. Bunları uyguluyor olsalar 150 TL'ye çıkarmaları mümkün değil.

Alışveriş noktalarında da fahiş komisyon alıyorlar. Bu kişiler bunu bazen acenteler üzerinden de yapabiliyorar. Para ödememek için rehberleri değil de böyle kişileri istihdam eden resmi acenteler maalesef var.”

ARAPLAR SEFASINI SÜRÜYOR, TÜRK REHBERLER İŞSİZLİKLE BOĞUŞUYOR

Yurt dışından gelip tarihimizi karalayarak para kazananların yanı sıra, çok sayıda Arapça bilen Türk rehberin de işsiz olduğunu belirten Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Altun,

“Arapça çalışma yetisine sahip olan arkadaşlarımın 5'te 4'ü evlerinde oturup yoksullukla boğuşurken bu insanlar turlara çıkıyor. Hile hurda yoluyla geçimlerini sağlıyorlar ve zenginler gibi yaşıyorlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar çünkü vergi vermiyorlar.

İnsanların Türkiye sevgisini istismar ediyorlar. Bu işi resmi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yapan arkadaşlarımız da evlerinde oturup işsizlikle, yoksullukla boğuşuyorlar” diye konuştu.

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