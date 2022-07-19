Araplara gül veren AKP’li başkana tepki: Şehrimizde mülteci biziz

Trabzon’da Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısının fazlalığı nedeniyle Arapça tabelaların artması ve şehrin Araplara göre şekillendirilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkilere karşı Arap turistlere gül dağıtan AKP Ortahisar İlçe Başkanı Selaattin Çebi’ye Trabzonlu bir vatandaş, “Şehrimizde mülteci biziz” sözleriyle tepki gösterdi.

Elif ÇAVUŞ

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Her yıl Körfez ülkelerinden Trabzon'a gelen turistlerin sayısı bu yıl Ekim ayından itibaren 324 bin 170'e ulaştı. Şehrin merkezine ve turizm bölgelerine asılan Arapça tabelalar, konut satışları ve Araplara tanınan imkan ve öncelikler sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Bir taraf Trabzon'un Arabistan'a döndüğünü, sistematik biçimde Trabzon’un demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığını dile getirmiş, diğer taraf ise ekonomi açısından Arap turistlerin şehrin can suyu olduğunu savunmuştu. Arap turistler bu tartışmalara dahil olmuş, “Alışacaksınız” yorumları yapmıştı.

“ŞEHRİMİZDE MÜLTECİ BİZİZ”

Bu tartışmaların gölgesinde Trabzon Meydan Parkı'nda Arap turistlere gül dağıtan AKP Ortahisar İlçe Başkanı Selaattin Çebi, Trabzonlu bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Parti yönetimiyle birlikte Arap turistlere gül dağıtan Çebi'ye vatandaş, “Şehrimizde mülteci biziz” diyerek tepki gösterdi. Çebi vatandaşa “Şehrin asıl sahibi sizlersiniz” şeklinde yanıt verdi.

Tepkisini sürdüren vatandaş, “Hayır sahibi olmadık artık, ben 64 yaşındayım…” dedi. “Şehrin asıl sahibi sizlersiniz” cevabını yineleyerek vatandaşın yanından ayrılmak isteyen Çebi'ye vatadaş “Değiliz, değiliz” diyerek seslendi.

“ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”

Bu diyaloğun ardından Arap turistlere gül vermeye devam eden Çebi, Arap turistlerle ilgili eleştirileri algı operasyonu olarak değerlendirdi.

Çebi, “Şehrimizde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabi turizm Türkiye için büyük bir nimet, turistleri bizim için velinimet. Bölgemizin ekonomisine, istihdamına büyük katkıları var. 2022 yılında turizmden yaklaşık 35-40 milyar dolar gelir bekliyoruz. Zaman zaman sosyal medyada ve basın organlarında algı operasyonları yapıldığını görmekteyiz” dedi.

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