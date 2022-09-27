Ardahan’da korkutan depremler: Küçük çaplı hasar ihbarları yapıldı (Son depremler)

Ardahan Göle'de art arda meydana gelen depremler panik yarattı. Göle'de saat 17.08'de olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, 17.13’te 3.1 büyüklüğünde, saat 17.24'te 3.9 büyüklüğünde, saat 17.43'te 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alındığını açıkladı.

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Ardahan’da; Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır’da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Göle ilçesindeki deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 17.08’deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi de depremin yerin 3.2 kilometre derinliğinde ve 5.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ART ARDA DEPREMLER

Göle'de saat 17.13'te 3.1 büyüklüğünde, saat 17.24’te 3.9 büyüklüğünde, saat 17.43’te 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

“BÖLGEDEN KÜÇÜK ÇAPLI HASAR İHBARLARI ALINDI”

Depremlerin ardından AFAD’dan yapılan ilk açıklamada olumsuz ihbarın bulunmadığı bilgisini alındığı kaydedildi. AFAD’ın açıklamasında “Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

AFAD’dan yapılan ikinci açıklamada ise “Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir” denildi.

İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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