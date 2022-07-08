Ardahan’da doğa katliamı: Binlerce alabalık zehirlendi

Ardahan’dan Gürcistan’a giden uluslararası yol üzerindeki tünel inşaatından Damal ilçesindeki Seyitören Deresi'ne kontrolsüzce boşaltılan atıklar nesli tükenmek üzere olan bölgeye özgü binlerce kırmızı benekli alabalığın zehirlenmesine neden oldu.

Orhan BOZKURT

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Türkiye’nin en geniş yaylalarına sahip Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyü yakınlarında devam eden tünel inşaatı çevre katliamı ile gündem oldu. Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayacak olan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı’nda yürütülen tünel kazı çalışmaları sırasında Seyitören Deresi’ne kontrolsüzce bırakılan atıklar binlerce balığın zehirlenmesine neden oldu. Yöre halkı sosyal medyada tünel inşaatının çevreye zarar verdiği görüntüleri paylaşarak ilgili kurumları görevlerini yapmaya çağırıyor.

Konuya ilişkin olarak SÖZCÜ’ye bilgi veren Seyitören Köyü muhtarı Erdinç Cankal, tünel inşaatının atıklarının dere yatağını değiştirdiğini söyledi. Cankal, ayrıca derede yaşayan bölgeye özgü kırmızı benekli binlerce alabalığın da zehirlendiğini bildirdi.

“KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİMİZİ BİLEMEDEN BU KATLİAMI ÇARESİZCE İZLİYORUZ”

Köy sakinlerinden Suat Güngören ise tünel inşaatını işleten firmanın AKP iktidarına yakınlığı ile bilindiği için tüm şikayetlerine rağmen yaşanan doğa katliamına ilgili kurumların duyarsız kaldığını savundu. Güngören, sözlerine şöyle devam etti:

* “Tünel inşaatında yapılan enjeksiyon çalışmasında kullanılan çeşitli kimyasallar hemen şantiyenin yanı başındaki akar suya veriliyor. Bu kimyasallarda bölgemize özgü koruma altında olan, nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalıkların ölümüne sebep oluyorlar.

* Tünel çıkışından itibaren yaklaşık 2 kilometrelik akarsu yatağında her gün yüzlerce binlerce balık ölümlerine rastlıyoruz. Defalarca şikayet etmemize rağmen hiç bir kurum ilgilenmiyor.

* Ayrıca yüklenici firma vurdum duymaz tavrıyla hiçbir önlem almadan bu çevre katliamına sebep oluyor. Nereye gideceğimiz, kimi kime şikayet edeceğimiz bilemeden çaresizce bu doğa katliamını seyrediyoruz.”

DOĞA KORUMA VE ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Vatandaşların şikayeti üzerine bugün inşaat alanına gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı. Balık ölümlerinin yaşandığı dere yatağından ve ölen balıklardan örnekler alan ekipler herhangi bir açıklama yapmadı.

445 MİLYON PROJE BEDELLİ TÜNELİN TEMELİ 2017 YILINDA ATILDI

Türkgözü Gümrük Kapısı yolu üzerinde bulunan Ilgar Dağı engelini aşacak olan ‘Ilgar Tüneli’nin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla 11 Mart 2017’de atılmıştı. Proje bedeli yaklaşık 445 milyon lira olan çift tüplü Ilgar Tüneli’nin sol tüp uzunluğu 4 bin 962 metre, sağ tüp uzunluğu ise 4 bin 802 metre olacak.

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