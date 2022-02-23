Arı önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ile ilgili TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Metin Ergun’un verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Mustafa SARIİPEK

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İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi için verdiği araştırma önergesi kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuşarak, “Türkşeker kararıyla arıcılar adeta cezalandırılıyor” dedi.

Ergun, arıcılık sektörünün dünya çapında rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz nadir tarımsal alanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, “8 milyon arı kovanıyla yaklaşık 83 bin arıcımız, Türkiye'yi dünyanın en önemli bal üreticilerinden birisi haline getirmiştir” dedi.

ARICILAR SAYISIZ PROBLEMLERLE BAŞBAŞA

Arıcılık sektörünün artan girdi maliyetleri, orman yangınlarının arı besleme ve kışlatma alanlarında yarattığı tahribat, göç yollarında ve yayılım alanlarında yaşanan sıkıntılar, sahte bal üretimi ve denetimsizlik gibi sayısız problemle boğuştuğunu belirten Ergun şöyle konuştu:

“Tüm bu sıkıntıların üzerine bir de Türkşeker kararıyla arıcılar adeta cezalandırılıyor. Eğer arıcıların şeker talebi hızlı bir şekilde karşılanmaz ise Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon arı için açlığa bağlı kitlesel ölüm riski kaçınılmaz hale gelecektir. Kitlesel arı ölümlerinin gerçekleşmesi durumunda, tarımsal üretim verimi ve biyolojik çeşitlilik darbe alır. Türkşeker'in yanlış kararından dönmemesi durumunda, arıcılar bu sıkıntılı dönemi atlatamaz. Türkiye'de arıcılık yapacak kimse kalmaz. Türkşeker'e yeniden ve daha fazla zaman kaybetmeden arıcılara uygun koşullarda şeker vermesi için çağrı yapıyorum.”

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Metin Ergun'un verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

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