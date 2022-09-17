Asistan hekimleri üzen istifa

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu, asistan hekimlerin hak arama eylemine katılmalarını engellemediği için yapılan baskıya dayanamayarak istifa etti. Hocalarının istifa haberini duyan asistan hekimler gözyaşlarını tutamadı.

Latif SANSÜR

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AKP'de 14 yıl Genel Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın rektör olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu, istifa etti.

Akarsu'ya, asistan hekimlerin ‘Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin üniversite hastanelerinde çalışan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi’ üzerine 15 Eylül günü yaptığı iş bırakma eylemine müdahale etmediği için baskı uygulandığı belirtildi.

Dekanlık ve başhekimliğin birçok anabilim dalı başkanına asistanların grev yapmasına izin vermemesini, eyleme katılanların isimlerinin bildirilmesini ve iş bırakan asistanlar hakkında işlem yapılmasını istediği, Akarsu'nun da asistanlara müdahale etmediği için istifaya zorlandığı iddia edildi.

ENGEL OLMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE BASKI UYGULANDI

Edinilen bilgiye göre Akarsu'yu istifaya götüren süreç şöyle gelişti; Bazı asistanlar Türkiye genelinde alınan grev kararı doğrultusunda polikliniklerde hasta görmeyeceklerini duyurdu. Asistanların bu kararına dermatoloji bölümündeki bazı öğretim üyeleri karşı çıkarak sert tepki gösterdi. Greve katılacak asistanları, haklarında soruşturma açmakla tehdit etti.

Asistanların direnmesi üzerine bu kez de Dermotoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu'ya asistanlara söz geçirmesi, grevden vazgeçmelerini sağlaması istendi. Akarsu, asistanların kararına katılmadığını ancak iş bırakmanın yasal hakları olduğunu, onlara engel olmayacaklarını dile getirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı ve başhekim başta olmak üzere, bazı akademik kadro tarafından baskı altına alınan Akarsu, daha fazla dayanamayarak istifasını verdi.

ASİSTAN HEKİMLER HIÇKIRARAK AĞLADI

İstifayı duyan asistan hekimler hocalarının kapısının önüne giderek, yapılan baskıyı alkışlarla protesto etti. O anların kaydedildiği görüntülerde bazı asistan hekimlerin hıçkırıklarla ağladığı görüldü.

TTB: SEVGİ AKARSU’NUN YANINDAYIZ

İstifa sonrası bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, şu ifadeleri kullandı: “Dokuz Eylül Dermatoloji Anabilim Dalı’nda asistanlarının grev kararını desteklediği için zorla görevinden istifa ettirilen Prof. Dr. Sevgi Akarsu’nun yanındayız. Mücadelemiz bitmedi! Sonunda onurlu ve iyi hekimlik kazanacaktır.”

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