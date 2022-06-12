Askerde kaza geçirdi, sakat kaldı, 4,5 yıldır terhis edilmeyi bekliyor

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Lojistik Komutanlığı Karargah Bölüğü'nde 2018 yılında vatani görevini yaparken kamyon kasasından düşerek sakat kalan Bursalı piyade er İsmail Er (25), 4,5 yıldır terhis belgesi almayı bekliyor. Hukuk mücadelesi veren Er, "O günden bugüne, elimde ne gaziliğim ne tazminat ne de askerliğimi bitirdiğime dair bir terhis belgem var. Bu kazadan sonra psikolojim bozuldu. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Halil ATAŞ

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Sivas’ta 2018 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği iş kazası sonucu sakat kalan Bursalı piyade er İsmail Er, 4,5 yıldır terhis belgesi almak için hukuk mücadelesi veriyor.

“SAKAT KALDIM TERHİS EDİLMİYORUM”

Bursa’nın İznik ilçesi Kutluca Mahallesinde yaşayan İsmail Er (25), 2018 yılında Sivas’ta vatani görevini yaptığı sırada kamyon kasasından düşerek yaralandı. 4,5 yıldır terhis olabilmek için hukuk mücadelesi verdiğini anlatan Er, yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı;

“4 Mart 2018’de Sivas merkez 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Lojistik Komutanlığı Karargah Bölüğü’nde usta askerken iş kazası geçirdim. Kamyondan inerken dengemi kaybedip düştüm. Sağ bacağımda diz dönmesi oldu.

Beni Sivas Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. Hastane de hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Bacağımı alçıya aldılar. Bir saat hastanede kaldıktan sonra kışlaya gönderildim. O günden bugüne ne elimde gaziliğim ne tazminat ne de askerliğimi bitirdiğime dair bir terhis belgem var. Bu kazadan sonra psikolojim bozuldu.

Bir tane ameliyat geçirdim. Dizim sakat kaldı. Yürürken zorluk çekiyorum. Sürekli ağrı ve sızım var. 2018 yılından beri çalmadığımız kapı kalmadı. Terhis edilmiyorum. Hâlâ firari görünüyorum. Çok mağdurum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu duruma artık bir çare bulsunlar. Terhis belgemi versinler.”

BAKANLIĞA DİLEKÇE YAZDI

Er, mağduriyeti hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na da bir dilekçe yazdı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı;

“Ben, İznik ilçesi Kutluca Mahallesinde yaşıyorum. Askerlik çağrım gelince sevinerek vatani görevimi yapmaya koştum. 1997/4-B tertip olarak Manisa ili Batıkışlada acemi eğitimimi tamamladım.

Yapılan dağıtım sonucu Sivas Merkez 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Losijtik Destek komutanlığı Karargah Takımında usta birliğime katıldım. Büyük şevk ve istekle askerlik vazifemi ifa eder iken komutanımız Land Rover tipinde bir aracın üzerini branda ile kapatmamızı emretti.

Asker arkadaşlarım ile emri yerini getirip aracın brandasını örttük. Ben araçtan iner iken dengemi kaybettim ve düştüm. Düşme sonucu sağ ayağımın diz kapağı dönüp liflerde kopma meydana geldi. Bunu daha sonradan doktorlar söyledi.

Acilde alelacele bandaj yapıp beni memleketime, baba ocağıma tedavi olmam için gönderdiler. Ayağımın üzerine basamıyordum ama bir koltuk değneği dahi vermediler. Öylece uçağa bindirdiler. Ben tedavi olup askerliğime dönme ümidinde iken tedavim sırasında yaşanan olaylar beni üzmüştür.”

“MAHKEMEDEN ‘ASKERLİK YAPAMAZ’ KARARI VAR”

Baba Muharrem Er’de oğlunun çektiği sıkıntılara artık dayanamadıklarını belirterek şunları söyledi;

“Benim çocuğum, 2018 yılında Sivas’ta vatani görevini yaparken kaza geçiriyor. Hastanede bir saat bekletilip çıkartılıyor, birliğine gönderiliyor. Ertesi günü de aynı kargo paketi yapar gibi bana, eve gönderiliyor.

Eline bir koltuk değneği dahi verilmiyor. Hukuk mücadelesine başladık. Günde 5 hastane gezdik. Hiç biri de kabul etmedi. Müdahale etmedi. Oradan oraya gönderildik. Çocuğuma askerliğe elverişli değildir raporu çıkartmıyorlar.

4,5 yıldır hava değişimi verip uzatıyorlar. 2019 yılında heyet raporu vardı. Askerlik yapamaz diye onu da İznik Jandarma Komutanlığı’nda kaybettiler. Mahkemeden askerlik yapamaz kararı var. Onu da kabul etmiyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; çocuğumun olayının sonuçlanmasını istiyorum. Çocuğumun terhis olamadığı ve firari gözüktüğü için psikolojisi bozuldu. Agresif tavırlar sergilemeye başladı. Beş yüz metre yürüsün sancıdan sabaha kadar kıvranıyor. Yardım edin. Çocuğumu terhis etsinler.”