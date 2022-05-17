Askere gitmek için gün sayıyordu! Acı haber geldi
Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç uçurumda motosikletinin yanında ölü halde bulundu.
Olay, Etler Mahallesi Çubuk mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki Yiğit Limoncu, vatani görevini yapmak için gün sayarken motosikletiyle babaannesini ziyaret etmek için evinden çıktı.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kendisinden haber alamayan ailesi ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. 2 gündür kayıp olan Limoncu, arama çalışmaları sonrası yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında ölü bulundu.
ASKERE GİDECEKTİ
Askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İHA