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Askerlik yerleri açıklandı! Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama ekranı…

Askerlik yerleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. Ağustos/Eylül/Ekim 2022 döneminde askere sevk edilecek yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler askerlik yerleri sorgulama işlemlerini e Devlet üzerinden yapabiliyor.

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Askerlik yerleri açıklandı! Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama ekranı…

Ağustos/Eylül/Ekim sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri belli oldu. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Ağustos/Eylül/Ekim celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 18 Ağustos 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 15 Eylül 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 13 Ekim 2022

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