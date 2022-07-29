Askerlik yerleri açıklandı! Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama ekranı…
Askerlik yerleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. Ağustos/Eylül/Ekim 2022 döneminde askere sevk edilecek yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler askerlik yerleri sorgulama işlemlerini e Devlet üzerinden yapabiliyor.
Ağustos/Eylül/Ekim sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri belli oldu. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacak.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Ağustos/Eylül/Ekim celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet duyuruldu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 18 Ağustos 2022
Erbaş/Er (2nci Grup) 15 Eylül 2022
Erbaş/Er (3ncü Grup) 13 Ekim 2022